Huijsen espulso, il Real trema ma raggiunge il Psg in semifinale: 3-2 al Dortmund

Il Real Madrid vola in semifinale del Mondiale per Club e lo fa dopo aver eliminato ai quarti il Borussia Dortmund al Meadowlands Stadium di East Rutherford col punteggio di 3-2. Succede di tutto nel finale di gara ma la partita prende la piega madridista già nella prima frazione di gioco grazie alle firme di Gonzalo Garcia (rete numero 5 in questa competizione) e Fran Garcia. Nella ripresa Beier accorcia le distanze ma poi Mbappé e il rigore di Guirassy fissano il punteggio finale: in pieno recupero da segnalare anche il rosso estratto a Huijsen che salterà così la prossima gara. La formazione di Xabi Alonso affronterà così in semifinale il Psg di Luis Enrique che nel pomeriggio ha liquidato il Bayern Monaco grazie a Doue e Dembelé.