"David come Inzaghi ma più tecnico. La strana sorpresa e la differenza da Vlahovic"

"David o Vlahovic? Dura scegliere"

Ora indossi i panni di un allenatore: chi schiererebbe tra lui o Vlahovic?

«Dura scegliere. Sono due attaccanti diversi. Poi capisco le incertezze su Vlahovic, ma è un giocatore forte, lo ricordo alla Fiorentina. Non è che diventi brocco da un giorno all’altro».



Dice che potrebbero coesistere?

«Dico che David nell’ultimo anno ha fatto anche il Dieci. Non è il suo, ma sa giocare nelle due punte, magari stando più basso».



Un riferimento del passato utile a spiegarlo?

«Con lui scherzavo sempre in allenamento. Gli dicevo: sei come Pippo Inzaghi!».



In che senso?

«Nel senso che è sempre lì. Ha più tecnica, però è costantemente presente in area, in posizione, mettendosi nelle condizioni di far male. Perde palla il portiere? Lui c’è. Filtrante a spezzare la difesa alta? Lui c’è. Gioca pure col fuorigioco. Ecco, come Pippo. Che è pure un ex Juve».