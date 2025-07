"Huijsen, al Real cose da campione ma dietro... una bischerata a partita!"

Un quarto di finale con dei minuti di recupero al cardiopalma, alla fine però tra Real Madrid e Borussia Dortmund sono stati i blancos a spuntarla per 3-2. Eppure la seconda rete giallonera costerà cara a Dean Huijsen , poiché arrivata su un calcio di rigore causato dal centrale che è stato espulso . Un episodio che non è passato inosservato neanche negli studi di Sport Mediaset durante l'analisi post gara.

Huijsen: rosso in Real-Dortmund, parla Sabatini

Risultato di 3-1 per il Madrid, con Mbappé che aveva appena siglato un gol con una splendida rovesciata. Il Dortmund batte e verticalizza subito, Guirassy si infila tra Rudiger e Huijsen pronto a concludere in porta, ma proprio Huijsen lo atterra davanti a Courtois prima che possa calciare. Rosso inevitabile per chiara occasione da gol e il classe 2005 sarà così costretto a saltare la semifinale contro il Psg.

Dopo il triplice fischio, Sandro Sabatini ha così parlato del difensore: "Salta il prossimo appuntamento, ha toccato prima il pallone ma poi ha commesso fallo. Non so se ha inciso un po’ anche la protesta, ma mi è sembrata una protesta tutto sommato garbata. Il rosso c’era. Come lo sto vedendo in questo Mondiale? Molto bene quando c’è da impostare, molto molto bene: lui vede delle traiettorie di passaggio che vedono i campioni. In difesa… una bischerata la fa ogni partita (ride, ndr)! E’ ancora giovane, per quello". In effetti le prime apparizioni con la 'camiseta blanca' sono state tra luci ed ombre...