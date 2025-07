Ancelotti jr-Botafogo, il rumor: "Può allenare senza dimettersi dal Brasile"

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il Botafogo ha esonerato l'allenatore Renato Paiva . La decisione è stata presa dal proprietario del club campione del Sudamerica, l'imprenditore statunitense John Textor, insoddisfatto delle prestazioni della squadra nel recente Mondiale per club. Per la scelta del successore di Paiva circola ora con insistenza il nome di Davide Ancelotti , attuale assistente di suo padre che, da un mese, è il nuovo ct della Seleçao. Ci sarebbe già stato un contatto fra le parti, e ora il Botafogo ne parlerà con la Cbf, la federcalcio brasiliana, perché ritiene possibile che Ancelotti junior possa svolgere entrambi gli incarichi : tecnico del 'Fogao' e 'auxiliar' della nazionale.

La visione del club brasiliano

A sostegno della propria tesi, la società carioca ricorda che fino a pochi giorni fa Taffarel faceva il preparatore dei portieri sia al Liverpool che in nazionale, mentre Rodrigo Lasmar è tuttora il medico sia dell'Atletico Mineiro che della Seleçao. Quindi il Botafogo ritiene che il doppio incarico sia possibile, rimane da vedere cosa ne pensa Davide Ancelotti, il quale finora, al Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid, ha sempre fatto l'assistente di papà Carlo e di recente ha detto di volersi concentrare sulla Seleçao e sul sogno di vincere il prossimo Mondiale. Di sicuro c'è che al Botafogo serve un nuovo tecnico a breve, visto che sabato prossimo tornerà in campo per il derby di Rio contro il Vasco da Gama, valido per la 13ª giornata del 'Brasilerao'.