"Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi. Trasmettere emozioni, gioia. Che la gente venga allo stadio per divertirsi. Se riusciamo ad accendere questo fuoco, saremo una forza inarrestabile". Così parlava Xabi Alonso nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Real Madrid. Poche settimane dopo, Marca lo descrive come "il costruttore di un Real imponente", mentre AS parla apertamente di "miracolo". E in effetti, l