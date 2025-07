Sancho, che rinuncia per la Juve! La mossa che cambia tutto: quando si chiude

TORINO - Un anno fa il primo colpo di fulmine ad innescare un flirt intenso e appassionante che però, alla fine, non portò ad un appuntamento vero e proprio. Nessun ripensamento, ma la semplice conseguenza di un mercato in uscita “acerbo” - scandito dalle mancate cessioni di Kostic e Djalò - che non creò i presupposti per l’affondo definitivo. Dodici mesi dopo, Sancho e la Juventus stanno finalmente per sedersi lì, a quel tavolo, con poche parole da dirsi e molto da concludere. L’inglese, ormai fuori dai piani dello United, da giorni si è detto disposto ad un ridimensionamento dell’ingaggio pur di trasferirsi a Torino. Mossa apprezzata dalla Juventus, decisa a cambiare strategia, dal momento che fino a qualche settimana fa vedeva in Sancho una pista “alternativa”, da percorrere solo qualora non fosse riuscita a trovare l’intesa con il Porto per il riscatto di Conceiçao… Allo stato attuale, invece, una operazione non escluderebbe più l’altra.