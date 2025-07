Ndidi, l'ultima occasione Juve: spunta la clausola e c'è un vantaggio

Concorrenza per la Juve

Ndidi ha indossato la maglia del Leicester nel 2017, troppo tardi per aggiungere in bacheca l’incredibile Premier vinta da capitan Morgan e soci, ma non per conquistare da protagonista del gruppo una FA Cup e un Community Shield. Le 303 partite disputate con le Foxes gli sono valse una grande considerazione soprattutto Oltremanica, al punto che tanti club – in questi giorni – si sono mossi per prendere informazioni sulla sua situazione contrattuale: dall’Everton al Crystal Palace, dal Fulham al Manchester United, che a lui aveva pensato già un’estate fa, quando era arrivato a scadenza di contratto con l’attuale club prima di rinnovare in luglio con l’attuale triennale. Quello della clausola, per intenderci. Ma sulle sue tracce, negli ultimi giorni, si sono mossi anche il Betis e il “solito” Al Ahli. Oltre, appunto, alla Juventus. Che dalla sua può vantare un blasone di tutto rispetto, una buona disponibilità ad assecondare le richieste dell’entourage e, soprattutto, la partecipazione alla prossima Champions League.