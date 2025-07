Vlahovic-Juve, lo sanno tutti: i due appigli di Comolli e la nuova offerta

Fuori o fuori, e qualcuno si augura già in questa settimana. Non c’è alternativa, né la Juve considera la possibilità di fare passi (enormi) nei confronti di Dusan Vlahovic. Il tempo della verità non può più attendere ed è una certezza ormai maturata tra tutti i protagonisti di questa storia. Come in un incontro di boxe: in un angolo guantoni bianchi e neri, da Comolli a Chiellini, passando per la massima dirigenza; dall’altro invece Dusan e il suo agente, Darko Ristic. Nei prossimi giorni il meeting tra le parti. Ognuno con la sua verità. Nel mezzo, una base di partenza che rende impossibile mettere tutto in discesa: Vlahovic non vuole rinunciare ad alcuna porzione del suo ingaggio, né a Torino, né altrove.