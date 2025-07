120 milioni per finanziare il mercato Juve: i cinque casi più spinosi in uscita

Mbangula il tema più caldo

Poi Mbangula, il tema oggi più caldo. In settimana sono previsti contatti diretti tra il direttore generale bianconero Damien Comolli e alcuni del club interessati al gioiello classe 2004. L’esterno offensivo belga appare ormai fuori dai piani della Juventus targata 2025/26, eppure da mezza Europa stanno arrivando proposte per il ragazzo lanciato nell’ultima stagione da Thiago Motta. Proprio il cambio di guida tecnica in primavera ha modificato in qualche modo il destino juventino della freccia belga, come è stata soprannominata l’ala sinistra dai tifosi sui social. Con Igor Tudor, infatti, il feeling non è mai scattato come testimonia lo scarso minutaggio ricevuto rispetto alla gestione Motta, nella quale il classe 2004 era diventato (quasi) un titolare aggiunto. Adesso invece col croato deve accontentarsi - si fa per dire - delle briciole come gli zero minuti disputati al Mondiale per Club. Praticamente una bocciatura se non addirittura un invito ad andarsene altrove.