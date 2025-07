Calciomercato Juve, colpo Sancho: è il giorno chiave. Flop Nico Gonzalez, pensiero stupendo in uscita

TORINO - È come l’attimo prima di crossare, e un esterno conosce benissimo la sensazione: quella di guardarsi intorno, di individuare non solo il compagno libero - cioè la possibilità - ma di intendere alla perfezione il timing. E il timing è fondamentale, perché un attimo prima o un attimo dopo fa la differenza tra una giocata giusta e una sbagliata. Tra un gol sciupato malamente e uno realizzato. La Juve è esattamente qui, sulla linea. E lo è sul fronte Jadon Sancho : ha superato in slalom tutti gli ostacoli, ma ora deve metterla bene per poi fare un colpaccio niente male. A parte i riferimenti calcistici, a mancare è ancora la totalità dell’accordo tra le parti: con il Manchester United balla qualcosa sul cartellino, nonostante da Old Trafford non sia stata registrata alcuna resistenza alla trattativa. Anzi: Jadon è fuori da ogni discorso futuro e gli è stato pure comunicato , elemento che ha messo fretta al calciatore, dal quale si registra un’impazienza che sembra più un freno che un aiuto ai bianconeri.

L'affare Conceicao

Già, perché la Juventus è comunque in fase di valutazione: sul piatto ha inoltre Conceiçao, e per quest’ultimo - stavolta sì - ci sono un po’ di resistenze del Porto, da cui viene indicata costantemente la cifra della clausola da 30 milioni per chiudere il contenzioso, al limite un paio di milioni di gentile sconto. No, Comolli è fermo su numeri più bassi: 20 milioni più bonus, ed è il budget che riguarderebbe anche l’offerta fatta (finora) per l’esterno inglese, con il quale tiene duro una differenza di poco più di un milione sul fronte ingaggio. Da qui la decisione di prendere uno o l’altro. Non perché siano alternativi o lo saranno a prescindere e in eterno, ma perché c’è spazio soltanto per un’ala in questo momento. Tutto di riflessione. Ma pure di contatti: oggi è prevista una nuova call con il Manchester per provare a ridurre ulteriormente la distanza, prima di procedere eventualmente con la definizione dei dettagli con il giocatore.

