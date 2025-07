Douglas Luiz, Juve sempre più lontana: le voci sul Como e il clamoroso ritorno

Nei piani della Juve, l'avventura a Torino di Douglas Luiz dovrebbe volgere al capolinea dopo un anno tormentato e complicato. Il brasiliano è stato il colpo più costoso dopo Koopmeiners della sessione estiva del mercato 2024: dovevano essere fuochi d'artificio, invece Douglas non si è mai acceso. E non è riuscito ad accendere la Juve. Nonostante ciò, una parte della tifoseria è ancora convinta che possa dare qualcosa alla causa: insomma, che la stagione scorsa non possa rappresentare lo specchio fedele del valore di un giocatore che in Premier "spaccava". A Torino ha spaccato soltanto l'opinione pubblica tra chi lo ha bollato come flop e chi invece ritiene che meriterebbe un'altra possibilità. La dirigenza tuttavia sembra orientata a compiere altre scelte, non solo per una questione tecnica: in realtà subentrano discorsi anche economici e il brasiliano (pur essendo stato pagato 50 milioni considerando i cartellini di ling Jr e Barrenechea) è uno dei sacrificabili perché qualche estimatore ce l'ha. E adesso c'è una nuova voce: una pista che potrebbe consentire a Douglas di non lasciare la Serie A italiana e di dimostrare il proprio valore nel nostro campionato.