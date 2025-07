"Tether, valuta dei sogni per riciclatori: ecco come. Cosa risponde Ardoino" © .

"Così Tether è diventata la valuta dei sogni dei riciclatori di denaro", il titolo non lascia grande spazio all’interpretazione e non è esattamente un concetto ermetico. The Economist ha pubblicato un lungo articolo con quel titolo, nel quale ha voluto dimostrare come il meccanismo di criptovalute più famoso del mondo sia anche il "migliore strumento esistente per il riciclaggio di denaro sporco". Tether è, da qualche mese, il secondo maggior azionista della Juventus, seppure con una quota (circa l’11%) che non consente di controllare il club, saldamente nelle mani di Exor. Ma proprio Paolo Ardoino, da circa un anno, è molto attivo sui social dove promuove il “Make Juve Great Again”, una sorta di piano di rilancio del club che vorrebbe proporre a Elkann (con il quale, finora, non c’è mai stato un contatto).