Juve, una preparazione mai così breve: Tudor riparte da tre punti chiave

Come fosse un po’ un destino a cui non riesce a sfuggire: Igor Tudor, il tempo, alla fine lo rincorre sempre. Dovrà farlo pure in un’estate in cui parte con la fiducia che si è meritato e con le certezze da provare a racimolare inoltre dal mercato. Ha un mese, però. Un mese per tirare fuori la Juventus, o quantomeno una sua versione. Dal 24 luglio - giorno del raduno - al 24 agosto, data della prima partita stagionale, cioè di campionato, all’Allianz Stadium contro il Parma: per allora, servirà essere pronti. Avere gamba. E la testa immediatamente giusta. Non sarà semplice, ma il tecnico è convinto che i mesi in cui ha dovuto traghettare i bianconeri al quarto posto non siano stato lavoro vano o esclusivamente finalizzato al risultato.