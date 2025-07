Musiala, distanze da Neuer su Donnarumma: "Non c'è nessuno da incolpare"

Musiala su Donnarumma: "Situazioni che possono accadere"

"È emozionante vedere come il mondo del calcio si sappia unire in momenti come questo, lo apprezzo enormemente". Si apre così il video-messaggio di Musiala, dopo aver rassicurato sull'esito dell'operazione e sulle sue condizioni. Poi passa alle presunte responsabilità per l'infortunio: "Non c'è nessuno da incolpare per l'incidente, questo tipo di situazioni possono accadere. Ora cercherò di recuperare al meglio le forze e di trasformare tutto in energia positiva".