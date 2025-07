Ancelotti shock: condannato a un anno di carcere in Spagna! Cosa è successo

Condanna Ancelotti, la vicenda e la difesa dell'allenatore

Come riportato da Marca, nonostante fosse stato assolto da un'accusa simile nel 2015, per l'ex allenatore del Real Madrid la responsabilità civile derivante dalla sentenza è stata dichiarata a favore dell'Erario pubblico per un importo di 386.361,93 euro. Il tecnico italiano si è sempre detto in buona fede e di non aver mai pensato di frodare lo Stato e di aver seguito quanto gli avesse consigliato la società e i suoi consulenti. Inoltre, in caso di condanna aveva chiesto che gli venissero applicate le attenuanti del risarcimento dei danni, dell'aver saldato il debito entro dicembre 2021 e dei ritardi ingiustificati. In ogni caso l'attuale ct del Brasile non andrà in carcere poiché si tratta di una condanna inferiore a due anni per un reato non violento inflitta ad un incensurato.