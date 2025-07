Cessioni Juve: Nico Gonzalez frena, occasione McKennie, Douglas ingombra

Juve, le presenze che 'pesano' di più

Dal peso disomogeneo, naturalmente. Alcune presenze, infatti, gravano di più sui conti della Continassa: quella di Vlahovic, ovviamente, ma anche quella di Douglas Luiz, elementi ingombranti per ingaggio e per cifre iscritte a bilancio. Influisce soprattutto a livello di incastri tecnici, invece, la posizione di Nico Gonzalez, che ha deluso nella sua prima annata a Torino e ora, in assenza di piste concrete per il suo addio, frena il doppio colpo sulla trequarti Conceiçao-Sancho. In tema di stipendi, poi, un capitolo a parte lo merita Arthur, da troppo tempo coinvolto in un mesto vagare di prestito in prestito senza trovare la svolta all’impasse in cui è rimasto incatramato. Il brasiliano, che il Girona valuta di accogliere nuovamente dopo gli scorsi sei mesi, guida una nutrita schiera di giocatori rientrati alla base e già pronti a ripartire: da Djalò a Facundo Gonzalez, in trattative con il Genoa, mentre Rugani e Kostic vantano al momento ambizioni di conferma. Al pari di Miretti, reduce da un’operazione alla spalla e destinato a presentasi in raduno per essere valutato da vicino da Tudor.