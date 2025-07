Luis Enrique e il Psg nella storia del calcio: "Eppure faccio più errori di quando non vincevo"

"E' l'ultima partita di una stagione che è stata fantastica, storica e vogliamo chiuderla nella maniera migliore, sarebbe importante per il club e per i tifosi. Ci presentiamo all'appuntamento con buone sensazioni". E non potrebbe essere altrimenti: il Psg di Luis Enrique , al di là del risultato che maturerà al termine della finale del Mondiale per club in programma domani sera contro il Chelsea , ha vissuto un'annata sportiva eccellente. Ha vinto tutto quello che c'era da vincere, raggiungendo l'apice con la Champions alzata al cielo dopo il netto successo contro l'Inter , ma c'è ancora la possibilità di migliorarsi vincendo il nuovo Mondiale per club voluto dalla Fifa di Gianni Infantino. I talenti non mancano, i grandi giocatori neanche, ma il vero protagonista di questo Psg è senza dubbio il tecnico spagnolo, anche se lui legge diversamente il percorso portato a termine. "Non ho poteri magici, non li avevo da giocatore e non li ho da allenatore. Mi piace quello che faccio, mi diverto, soprattutto nei momenti difficili; è lì che mi sento più a mio agio. Quando le cose funzionano è bello vedere che riesci a far felici le persone, ma sto meglio nei momenti in cui ricevo critiche, mi motivano di più degli elogi. Potrebbe essere la mia migliore stagione da allenatore, ma dobbiamo vincere la partita di domani per concludere. La cosa più importante è giocare dando il 100%".

Luis Enrique: "Elogi? Pensate al City di Guardiola..."

Luis Enrique conosce bene il calcio, sa che tutto può essere dimenticato in fretta. "Ora gli elogi arrivano perchè vinciamo, ma basta pensare al Manchester City di Pep Guardiola, la migliore squadra dell'ultimo decennio, ha perso qualche partita ed è stata distrutta dalla critica", sottolinea l'ex allenatore della Roma che insiste nel sottolineare i meriti dei suoi: "Sono stati sensazionali, hanno fatto un lavoro incredibilmente efficace per tutto l'anno, abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare a scriverla vincendo la finale di domani. L'analisi della stagione è semplice: è stata straordinaria". E non era scontato. Chiuso il ciclo poco esaltante di stelle come Neymar, Messi e Mbappè, Luis Enrique ha lavorato su tutt'altro, sul suo calcio. "Nella mia squadra ci sono 11 stelle, il calcio funziona così. Non vogliamo una star, vogliamo che lo siano tutti. Con il presidente abbiamo fissato un obiettivo: la nostra vera stella deve essere la squadra, deve essere ogni tifoso del Parco dei Principi, ogni componente che rappresenta il club. Le vogliamo le stelle, ma tutte al servizio della squadra".

"Apprezzo molto Maresca. Ruiz? Importantissimo per il mio calcio"

Tra il Psg e l'ennesimo titolo della stagione c'è il Chelsea. "Chi pensa che per noi sarà facile non ha analizzato la squadra di Maresca, un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro e che apprezzo molto. Utilizza giocatori di alto profilo tecnico, pressa sempre, è arrivato quarto in Premier e ha disputato una stagione eccezionale. Mi piace come gioca e il senso del dovere della sua squadra. Bisognerà affrontera la partita al 100% delle nostre possibilità". Su Ruiz: "Fabian ha una storia particolare perchè non ha avuto due stagioni facili, ma per me è un giocatore di indiscutibile valore, importantissimo per il mio calcio". Sulla vittoria in Champions: "Fondamentale per il club e la squadra, era il primo obiettivo quando sono arrivato, non è stato facile ma lo abbiamo centrato scrivendo la storia, adesso abbiamo davanti a noi un'altra grande sfida e non vediamo l'ora". Luis Enrique come allenatore ritiene di continuare "a commettere errori, ne faccio ancora molti, ma quando non vincevo mi criticavano a morte, eppure secondo me facevo meglio allora. Favorito per il Pallone d'oro dei tecnici? Non credo nei premi individuali e ancor meno se si parla di allenatori. Credo nel collettivo e penso che il Psg in questo sia un punto di riferimento. Se parliamo di calciatori, dico che abbiamo Dembele che è stato il miglior giocatore della stagione per quel che ha vinto, per i suoi gol, i suoi assist e il lavoro che ha fatto per la squadra, è stato fondamentale per i nostri successi".