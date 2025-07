Chelsea campione del Mondo! Maresca incarta Luis Enrique, Psg shock

Il Chelsea alza al cielo il Mondiale per Club per la seconda volta nella sua storia, la prima con la nuova formula. La formazione di Enzo Maresca ha liquidato con un secco 3-0 a sorpresa il Psg favorito prima del fischio iniziale. Gara chiusa nel primo tempo grazie alla doppietta di Cole Palmer e alla firma di Joao Pedro , nuovo acquisto dei Blues che ha avuto un impatto devastante sul torneo. Nel finale di gara rosso diretto a Joao Neves, reo di aver tirato i capelli a Cucurella durante un'azione. Dopo il fischio finale, rissa in campo con Luis Enrique che colpisce con una manata Joao Pedro: molto nervoso anche Donnarumma , spintonato da diversi giocatori del Chelsea e calmato più tardi da Maresca. I londinesi vincono così il loro secondo trofeo stagionale dopo il trionfo in Conference League .

Chelsea-Psg 3-0, la cronaca

Da grande favorito alla vittoria finale, il Psg ha steccato nella serata più importante. La squadra di Luis Enrique non è mai scesa in campo e lo si capisce già dai minuti iniziali: al 22° Malo Gusto serve Cole Palmer che con un piazzato di sinistro sorprende Donnarumma e porta avanti i Blues. Passano solo otto minuti e il Chelsea: ancora il sinistro di Cole Palmer beffa l'ex numero uno del Milan che non può fare nulla. Al 43° la rete del definitivo ko: Palmer trova Joao Pedro in area che con uno scavetto firma il tris. Nella ripresa succede poco e niente: Psg molto nervoso che non trova la rete della bandiera. Da segnalare il rosso diretto a Joao Neves al minuto 87 per aver tirato i capelli a Cucurella a palla lontana.