Chelsea-Psg, tensioni e delusione: Luis Enrique spiega, "volevo calmare gli animi"

Il Chelsea si laurea campione del mondo per club con una prestazione sontuosa, dominando il Psg per 3-0 in una finale intensa e a tratti nervosa. I Blues hanno costruito il successo in un primo tempo praticamente perfetto, chiuso con tre gol: una doppietta di Cole Palmer e una rete di Joao Pedro . Nella ripresa, la squadra inglese ha gestito con ordine e lucidità, resistendo ai tentativi francesi e chiudendo senza subire reti. Il trionfo segna anche la prima sconfitta in finale per Luis Enrique da allenatore e rappresenta un momento storico per Enzo Maresca , al primo anno sulla panchina del Chelsea. Non sono mancate le scintille, specialmente nel finale di gara: al triplice fischio, una rissa ha coinvolto diversi giocatori, con lo stesso tecnico iberico protagonista di un acceso faccia a faccia con l'attaccantee brasiliano dei Blues, spinto via dallo spagnolo. Argomento trattato dallo stesso anche in conferenza al termine della gara. La situazione è fortunatamente rientrata e gli inglesi hanno potuto festeggiare il trionfo, ricevendo il trofeo dalle mani di Donald Trump , presente alla premiazione.

Luis Enrique: "Il Chelsea ha meritato, noi abbiamo sbagliato troppo"

Nella conferenza stampa post-partita, Luis Enrique è apparso deluso e lucido nell’analisi. “Il calcio è così, a volte non si spiega facilmente. Avevamo iniziato bene con una pressione alta, ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi il Chelsea ci ha puniti nei momenti chiave”, ha spiegato l’allenatore del PSG. Il tecnico ha ammesso i meriti dell’avversario: “Loro hanno giocato una partita eccellente, in particolare nel primo tempo. Hanno saputo approfittare dei nostri errori, non posso che fare loro i complimenti. Hanno meritato di vincere”. Nonostante la delusione, Enrique ha provato a trasmettere un messaggio di forza alla squadra: “Siamo vicecampioni del mondo, non è poco. È il calcio di alto livello, e lo accettiamo”.

“Critiche? Sì, ma io so chi mi è vicino nei momenti difficili”

Interpellato sull’episodio di tensione finale, Luis Enrique ha spiegato quanto accaduto: “C’è stata una situazione evitabile. Il mio unico intento era separare i giocatori e non far degenerare la cosa. Ho visto Maresca coinvolto, ma io ho cercato solo di calmare tutti”. Alla domanda sul futuro, il tecnico ha risposto con orgoglio ma anche realismo: “Essere l’allenatore del PSG è un onore. Le critiche ci saranno, ma adesso è importante recuperare. Le vacanze saranno brevi, e serviranno a ritrovare energie”. Enrique ha chiuso con un commento positivo sul torneo: “È stata una competizione interessante per misurarsi con le migliori. Peccato per il risultato, ma abbiamo imparato molto. Non abbiamo vinto, ma non siamo perdenti”. A seguire anche Maresca ha parlato in conferenza.