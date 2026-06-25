Mondiale per Club 2029, la Fifa studia nuovo format a 48 squadre: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Il Mondiale per Club potrebbe andare incontro a una nuova trasformazione già a partire dall'edizione del 2029. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, la FIFA avrebbe raggiunto un accordo con l'European Football Clubs (EFC), organismo che rappresenta oltre 700 società europee, per collaborare alla gestione e allo sviluppo della competizione nei prossimi anni. L'intesa nasce sulla scia dei risultati economici positivi ottenuti dal torneo e punta a rafforzarne ulteriormente il valore sportivo e commerciale.

Verso un torneo più ampio e redditizio

L'accordo tra FIFA ed EFC rappresenta un passaggio strategico per il futuro del Mondiale per Club. La competizione ha infatti dimostrato un notevole potenziale economico, attirando l'interesse di numerose società europee. Emblematico il caso del Chelsea, che grazie al successo nell'ultima edizione avrebbe incassato circa 71 milioni di euro tra premi e ricavi collegati al torneo.

Un risultato che ha spinto molti club esclusi dalla manifestazione a guardare con attenzione al progetto FIFA. Proprio per questo motivo starebbe prendendo forma l'ipotesi di un ampliamento del format. Dopo il debutto con 32 squadre, l'organizzazione starebbe valutando il passaggio a 48 partecipanti dal 2029, aumentando il numero di club coinvolti e le opportunità commerciali legate all'evento.

Qualificazioni e limiti nazionali al centro del dibattito

Uno dei temi più discussi riguarda il sistema di qualificazione adottato finora. Nell'ultima edizione erano presenti dodici club europei, ma società di primo piano come Liverpool, Barcellona e Napoli non erano riuscite a ottenere un posto nel torneo, dell'Italia presenti Inter e Juventus. Il regolamento attuale assegna infatti gli slot sulla base dei risultati in Champions League e del ranking UEFA, imponendo inoltre un massimo di due squadre per ogni Paese. Una regola che ha escluso alcune formazioni protagoniste nei rispettivi campionati nazionali. Nei prossimi mesi potrebbe quindi essere presa in considerazione l'eliminazione di questo limite, consentendo una maggiore rappresentanza ai campionati più competitivi. Secondo l'EFC, una presenza più consistente dei grandi club europei contribuirebbe ad aumentare l'interesse di sponsor, broadcaster e investitori internazionali nei confronti della manifestazione.

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