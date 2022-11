Scommesse Mondiali, il pronostico di Iran-Usa

All' Al Thumama Stadium di Doha l' Iran scenderà in campo con la clamorosa possibilità di chiudere il gruppo B al primo posto. Dopo le prime due giornate del torneo la Nazionale allenata da Carlos Queiroz si trova a un punto di distanza dall' Inghilterra capolista. Mehdi Taremi e compagni dopo aver perso per 6-2 contro i " Tre Leoni " sono riusciti subito a riscattarsi battendo per 2-0 il Galles (le reti decisive portano la firma di Roozbeh Cheshmi al 98' e di Ramin Rezaeian al 101').

Gli Usa (terzi) invece sono reduci dal doppio pareggio ottenuto prima contro il Galles (1-1) e poi contro l'Inghilterra (0-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

La posta in palio è altissima, scopri il pronostico

La partita mette in palio tre punti pesantissimi, entrambe le Nazionali dovranno conquistare sul campo l'accesso agli ottavi di finale. Per le quote gli Usa partono con i favori del pronostico, Weston McKennie e soci contro l'Inghilterra sono andati in diverse occasioni vicini al gol del vantaggio (al 33' Christian Pulisic ha colpito una traversa).

Il segno 2 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre l'1 in favore dell'Iran si gioca a circa 3.85. La partita si preannuncia equilibrata, non si possono escludere Goal e Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.