Juve in ansia, Bentancur ko con l'Uruguay. Cuadrado in gol

Mentre a San Paolo Brasile-Argentina è stata sospesa dopo appena 5', in Sudamerica continua la lotta per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Torna al successo l'Uruguay che, dopo quattro partite senza vittorie, stende con un netto 4-2 la Bolivia. Brutte notizie per la Juve. Bentancur, infatti, è stato costretto ad abbandondare il rettangolo di gioco all'inizio della ripresa. L'entità dell'infortunio è da valutare. In campo, invece, è stato un dominio assoluto della Celeste. In gol De Arrascaeta (doppietta), il madrileno Valverde e Alvarez. Alla Bolivia non basta la doppietta del solito Moreno Martins. Vittoria di misura, invece, per il Perù di Lapadula, che batte il Venezuela grazie alla rete di Cueva al 35'. Nella ripresa arriva il raddoppio, ma il gol viene annullato grazie al Var per posizione di fuorigioco.