Francia, Pogba ko: Deschamps chiama Veretout della Roma

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (Francia) - Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha riportato una lesione al quadricipite della coscia destra ed è stato costretto a lasciare il ritiro della Francia questa sera. Il 28enne ex Juve si è fermato dopo aver tirato in porta ed è apparso dolorante mentre zoppicava vistosamente fuori dai campi di allenamento della Francia a Clairefontaine, sotto lo sguardo preoccupato di Didier Deschamps. Il commissario tecnico, fa sapere al Federcalcio transalpina in serata, ha sostituito Pogba convocando Jordan Veretout della Roma. I Bleus stanno preparando le ultime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, contro il Kazakistan a Parigi questo fine settimana e in Finlandia martedì prossimo.