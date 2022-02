Aguero punta i Mondiali in Qatar: può entrare nello staff di Scaloni

Sergio Aguero potrebbe tornare in Nazionale e partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar. L'argentino, che ha abbandonato il calcio dopo l'aritmia subita a dicembre, potrebbe far parte dello staff del commissario tecnico Lionel Scaloni e mettere al servizio della squadra tutta la sua esperienza. "Ho parlato con il tecnico, mi ha chiamato, così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio argentina, ndr), ora torneremo a parlare di questa possibilità".