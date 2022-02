Spareggi, Fifa: nessuna conferma su Mosca come sede gara tra Russia e Polonia

ROMA - Uefa e Fifa affermano di "monitorare la situazione" tra Russia e Ucraina. Sotto osservazione, oltre alla finale di Champions League a San Pietroburgo, c'è anche la sfida tra Russia e Polonia, valida come spareggio per i Mondiali in Qatar, prevista il 24 marzo a Mosca. La Fifa rimanda, per ora, alle informazioni presenti sul proprio sito, dove la partita "è in programma il prossimo 24 marzo", ma senza indicazione della sede. La federcalcio polacca, ieri, aveva chiesto chiarimenti in merito a questa partita alla Fifa con una lettera.