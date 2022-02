Playoff, la Fifa non esclude la Russia: Polonia su tutte le furie

LONDRA - La decisione della Fifa di non estromettere la Russia dal playoff che vale la qualificazione al Mondiale in Qatar ha suscitato diverse polemiche da parte delle altre federazioni europee. A cominciare dalla Polonia, che ha ribadito l'intenzione di non scendere in campo nella partita in programma il prossimo 24 marzo. "La decisione odierna della Fifa è totalmente inaccettabile - ha scritto in un tweet il presidente della Federcalcio polacca Cezary Kulesza - Non siamo interessati a partecipare a questo gioco delle apparenze. La nostra posizione rimane intatta: la nazionale polacca non giocherà contro la Russia, qualunque sia il nome della squadra". La Fifa infatti ha stabilito al momento che la Russia potrà comunque giocare, pur senza l'inno e senza la propria bandiera, e con l'obbligo di disputare le partite casalinghe in campo neutro.