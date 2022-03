Dall'Inghilterra: "Mondiali 2022, rinviato il playoff Scozia-Ucraina"

La gara dell'Ucraina in casa della Scozia, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, sarà rinviata a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo riferiscono la BBC e altri organi di stampa britannici, secondo cui la federcalcio ucraina ha chiesto alla Fifa di spostare la partita, che avrebbe dovuto svolgersi il 24 marzo a Glasgow. Verrà posticipato anche l'incontro decisivo per la qualificazione, nel quale il vincitore di Scozia-Ucraina affronterà la qualificata tra Galles e Austria. Sono in corso discussioni per fissare la nuova data, probabilmente a giugno. Nei giorni scorsi il presidente della federazione scozzese, Rod Petrie, in un messaggio al suo collega ucraino, aveva dato la sua disponibilità al rinvio scrivendo: "Il calcio è irrilevante in mezzo a un conflitto", esplicitando inoltre "sostegno, amicizia e unità" ai colleghi ucraini.