Mondiali, Fifa: Scozia-Ucraina si gioca a giugno, Polonia già in finale

ZURIGO (Sviuzzera) - La partita tra Scozia e Ucraina, originariamente in programma il 24 marzo e valida per gli spareggi per i Mondiali di Qatar 2022, sarà riprogrammata a giugno. Questa è la decisione finale della Fifa andando così incontro alla richiesta della federcalcio ucraina datata 3 marzo 2022, in cui chiedeva che le sue partite di qualificazione ai Mondiali fossero riprogrammate a causa dell'impossibilità di organizzare sia il viaggio che l'allenamento di una squadra nelle circostanze attuali. Inoltre la Fifa ha stabilito che la Polonia approderà direttamente alla finale del play-off del 29 marzo nel quale affronterà la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca. Questo per via della decisione di escludere la Russia da ogni competizione.