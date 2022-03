Playoff Mondiali, Ronaldo e Leao tra i convocati del Portogallo

LISBONA (Portogallo) - Sono 25 i calciatori del Portogallo convocati dal ct Fernando Santos in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Nel gruppo ci sono anche gli "italiani" Rafael Leão e Rui Patricio oltre a capitan Cristiano Ronaldo, stella della squadra. La nazionale portoghese affronterà in semifinale la Turchia, giovedì prossimo (24 marzo), a Porto e, in caso di successo, sfiderà nella gara decisiva del 29 marzo la vincente tra Italia e Macedonia, sempre a Porto.