Juve, niente Argentina per Dybala: è fuori dai convocati di Scaloni

BUENOS AIRES (Argentina) - Non è un momento facile per Paulo Dybala: ancora alle prese con la querelle relativa al contratto in scadenza con la Juve il prossimo 30 giugno e rientrato dall'ennesimo infortunio in occasione della clamorosa eliminazione bianconera dagli ottavi di Champions League per mano del Villarreal, è stato escluso dalla lista dei convocati del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per i match di qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022 del 25 marzo contro il Venezuela e del 29 contro l'Ecuador. Nella lista dei 33 che partiranno per il Sudamerica ci sono invece diversi "italiani": Musso, Molina, Martinez Quarta, Nico Gonzalez, Joaquin Correa e Lautaro Martinez oltre ad alcuni giovanissimi come i fratelli Franco e Valentin Carboni (rispettivamente 2003 e 2005) dell'Inter, lo juventino Matias Soulé (già convocato in passato) e il laziale Luka Romero (classe 2004). Torna Messi, presente anche l'ex Toro Boyé.