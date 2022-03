Play off Mondiali, i convocati di Mancini: c'è Joao Pedro, out Balotelli

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per i play-off di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il 24 marzo è in programma la gara contro la Macedonia, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. In caso di successo gli azzurri affronteranno una tra Portogallo e Turchia. Torna Belotti. Presenti Luiz Felipe e Joao Pedro, out Balotelli.