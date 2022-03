Mancini, tegola Di Lorenzo: salta i playoff per Qatar 2022

Brutta tegola per Roberto Mancini in vista dei playoff per Qatar 2022. Il ct azzurro, che giovedì al Renzo Barbera di Palermo affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale, dovrà fare a meno del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il classe '93, campione d'Europa la scorsa estate, si è infortunato durante il match tra Napoli e Udinese al Maradona riportando un trauma contusivo del ginocchio destro dopo uno scontro con il portiere ospite Silvestri.