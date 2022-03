Portogallo, Pepe positivo al Covid: Santos convoca Djalo al suo posto

Portogallo, Fernando Santos fa la conta degli indisponibili

Una brutta notizia per Cristiano Ronaldo e compagni che giovedì ospiteranno all'Estadio do Dragao di Porto la Turchia nella semifinale playoff per i Mondiali di Qatar 2022. L'ennesima tegola per Fernando Santos, che dovrà fare a meno anche dell'altro leader difensivo, il centrale del Manchester City Ruben Dias, e del centrocampista Ruben Neves, infortunatosi durante un match con suo club, il Wolverhampton (al suo posto Vitinha). In caso di vittoria contro i turchi, il Portogallo sfiderà il 29 marzo, sempre nello stesso impianto, la vincente dell'altra semifinale, quella tra l'Italia di Roberto Mancini e la Macedonia del Nord.