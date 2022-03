Sorteggio Coppa del Mondo Qatar2022: le procedure della Fifa

Il massimo organo internazionale del calcio ha ufficializzato oggi la procedura del sorteggio che si terrà a Doha il 1 aprile per definire i gironi della prossima Coppa del Mondo in Qatar. Il sorteggio avrà tre incognite per via degli spareggi per definire le ultime squadre qualificate che si terranno soltanto a metà giugno fra le squadre provenienti dalle federazioni Afc, Concacaf, Conmebol, e Ofc e l'ultima qualificata della Uefa, visto lo slittamento a giugno dei play off in cui era impegnata l'Ucraina. Ci saranno 4 fasce nelle quale verranno suddivise le nazioni: