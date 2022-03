Ronaldo lancia la sfida all'Italia: "Vogliamo il Mondiale"

"Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di poter rappresentare il Portogallo". Cristiano Ronaldo suona la carica e rilancia le ambizioni del Portogallo in vista dei play off Mondiali. L'ex attaccante della Juventus è pronto a guidare l'attacco portoghese nella sfida contro la Turchia, in programma giovedì 24 marzo.