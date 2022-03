Eriksen, Il Ct danese: "Con l'Olanda ci sarà al 100%"

MILANO - Parlando in vista dell'amichevole di sabato contro l'Olanda, Il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand dice questo su Christian Eriksen: "Al Parken ci sarà al 100%". Il centrocampista ex Inter dovrebbe tornare ad allenarsi con la sua nazionale giovedì e sabato potrebbe scendere in campo per la prima volta dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita del Campionato Europeo a giugno contro la Finlandia. L'ex Tottenham ha ripreso a giocare nelle ultime settimane con il club della Premier League del Brentford, ma ha saltato l'ultima partita contro il Leicester dopo aver contratto il Covid-19.