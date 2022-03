Milevski avvisa l'Italia: "Pronti per fare una grande partita"

PALERMO - "Rispetto il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, non so se la sua squadra imposterà la partita subito all'attacco, ma so che siamo pronti per fare una grande partita. Non è un caso se Mancini ha centrato un ottimo risultato come la vittoria dell'Europeo". Sono le parole di Blagoja Milevski in conferenza stampa. Il commissario tecnico della Macedonia del Nord, che domani affronta l'Italia di Mancini al "Barbera" di Palermo per un posto nella finale playoff delle qualificazioni al Mondiale, ha aggiunto: "Siamo pronti abbiamo tutti a disposizione e non siamo arrivati qui per caso. Ci aspettiamo una grande partita, c'è una bellissima atmosfera. Cosa dirò alla squadra prima di entrare in campo? Divertitevi e date tutto. Trajkovski ha giocato per quattro anni a Palermo si sentirà a casa. Nestorovski è un giocatore importante per noi, ma non era in condizione. Spero di recuperarlo per le prossime partite".