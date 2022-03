Diretta Italia-Macedonia del Nord ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PALERMO - 12 anni d'attesa per rivedere l'Italia ai Mondiali sarebbero troppi, per questo gli azzurri non possono permettersi di fallire l'appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022. Dopo Russia 2018, la Nazionale rischia di non accedere alla manifestazione iridata per la seconda volta di fila, un'eventualità che nessuno auspica e che i tifosi azzurri non vogliono nemmeno prendere in considerazione. Pertanto, l'Italia di Roberto Mancini è chiamata a dare tutto in campo per strappare il pass che ci porterebbe al Mondiale qatariota. Per farlo, però, Donnarumma e compagni dovranno superare un doppio ostacolo. Il primo si chiama Macedonia del Nord, avversaria degli azzurri nella semifinale playoff in programma stasera al Renzo Barbera di Palermo alle ore 20.45. In caso di vittoria ci sarebbe poi la finalissima martedì 29 marzo contro la vincente del match tra Portogallo e Turchia. Ad accogliere i campioni d'Europa in carica ci sarà uno stadio gremito in ogni ordine di posto, con la capienza che torna per la prima volta al 100% dopo il lockdown. I tifosi siciliani spingeranno l'Italia a gettare il cuore oltre l'ostacolo. L'impianto della Favorita porta fortuna alla Nazionale, che qui ha giocato 15 volte, conquistando ben 13 vittorie, un pareggio e un solo ko (contro la Croazia nella qualificazione agli Europei del 1996).