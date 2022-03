Diretta Portogallo-Turchia ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

PORTO (PORTOGALLO) - Alle ore 20.45, all'Estadio do Dragao di Porto, il Portogallo affronta la Turchia nella semifinale playoff per i Mondiali di Qatar 2022. I lusitani, che partecipano ininterrottamente a 11 edizioni tra Europei e Mondiali, vogliono strappare il pass per la manifestazione iridata e per farlo dovranno intanto superare la nazionale di Kuntz poi, martedì 29 marzo, sfidare la vincente dell'altro match, quello in programma al Barbera di Palermo tra Italia e Macedonia del Nord. Il Portogallo sembrava vicinissimo alla qualificazione già nella fase a gironi, ma la rimonta della Serbia di Vlahovic al Da Luz (1-2) nell'ultimo turno del Gruppo A ha scombussolato i piani di Cristiano Ronaldo e compagni, chiamati dunque a un ulteriore sforzo per centrare l'obiettivo.