Eriksen ritrova la Danimarca: "Sono stato fortunato"

MADRID - "Sono molto felice, è passato tanto tempo, sono contento di essere tornato". Christian Eriksen parla da Marbella, dove è in ritiro con la Danimarca in vista delle amichevoli con l'Olanda e la Serbia. Il centrocampista ex Inter ha ritrovato la maglia della nazionale nove mesi dopo l'arresto cardiaco in campo il 12 giugno scorso a Euro 2020 e l'impianto di un defibrillatore. "Sono stato fortunato - continua il centrocampista danese - Tutto va bene per giocare di nuovo e questo mi motiva ancora di più a tornare alla mia vecchia vita", ha aggiunto il giocatore che gioca con il Brentford in Premier League.