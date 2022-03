Playoff Mondiali: Bale trascina il Galles in finale, la Svezia affronterà la Polonia

Galles e Svezia strappano il pass per la finale dei playoff mondiali e continuano a coltivare il sogno di volare in Qatar. I dragoni ringraziano un super Bale, autore di una doppietta, ed eliminano l'Austria: ora dovranno attendere il recupero della semifinale tra Scozia e Ucraina, rinviata a data da destinarsi, per giocarsi uno dei tre posti disponibili per il prossimo mondiale. Più complicata la qualificazione della Svezia che elimina la Repubblica Ceca solo ai supplementari e ora affronterà la Polonia, già qualificata alla fase successiva dopo l'esclusione della Russia da parte della Fifa.