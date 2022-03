Italia, da Marca a L'Équipe e Record: le prime pagine della stampa estera

Cala il sipario sul sogno mondiale dell'Italia. Per la terza volta nella propria storia, la nostra Nazionale non parteciperà alla fase finale della manifestazione iridata. La prima volta fu nel lontano 1958, la seconda più recente. Sì, perché gli azzurri hanno mancato l'appuntamento anche la scorsa edizione, quella di Russia 2018. Una delusione enorme per i ragazzi di Mancini che vedono sfumare un sogno dopo l'Europeo conquistato in estate. A condannare Chiellini e compagni è la Macedonia del Nord, che strappa così il pass per la finale playoff contro il Portogallo di martedì prossimo. A gelare il Renzo Barbera di Palermo è proprio l'ex rosanero Trajkovski, che con un diagonale dalla distanza beffa Donnarumma al 92' e spinge l'Italia in fondo al tunnel e fuori dal Mondiale.

Italia fuori dal Mondiale: le prime pagine della stampa estera La débâcle degli azzurri è finita inevitabilmente sulle prime pagine della stampa nazionale ed estera. I francesi de L'Équipe aprono con la foto di Verratti desolato e un titolo inequivocabile: “L’Italia persa nel deserto". "I campioni d’Europa non andranno alla Coppa del Mondo in Qatar”. Sulla prima pagina di Marca, invece, campeggia una foto di Domenico Berardi con la faccia rivolta verso il manto erboso del Barbera: “La Macedonia del Nord fa la sorpresa, un gol al 92’ dell’ex Maiorca Trajkovski rompe tutti i pronostici”. Restando sempre in Spagna, il Mundo Deportivo parla degli azzurri nel taglio basso: "Italia sbattuta fuori". Per AS è "Tragedia azzurra", mentre Sport titola: "L'Italia è fuori dal Mondiale". Italia, Jorginho: "I rigori sbagliati mi faranno male per tutta la vita"