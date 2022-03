Africa, playoff Mondiali: Cuper frena il Marocco, l'Algeria batte il Camerun

TORINO - Cinque posti da assegnare da parte del continente africano per i prossimi Mondiali di Qatar. Al via le finali playoff che tra andata e ritorno eleggereanno le cinque nazionali che potranno partecipare alla rassegna intercontinentale. Nel primo atto tra Congo e Marocco termina 1-1 e il verdetto è rimandato al match di ritorno, dopo i primi 90' minuti di grande passione. Gli uomini di Cuper passano al 12' con Wissa, ma non resistono al ritorno di Hakimi e compagni che prima sbagliano un rigore con Mmaee e poi pareggiano all'83' con Tissoudali. Nel finale anche un'espulsione per il Congo con la doppia ammonizione a Ngonda. Vittoria esterna di spessore invece per l'Algeria di Bennacer, che senza il "napoletano" Ounas batte 1-0 il Camerun privo dell'altro azzurro Anguissa: decisivo il colpo di testa vincente di Slimani al 40'. Successo in trasferta anche la Tunisia, che batte 1-0 il Mali a Bamako e ringrazia la giornata storta del difensore maliano dello Standard Liegi Sissako, protagonista al 36' di uno sfortunato autogol e al 40' del cartellino rosso che lascia Doucouré e compagni in inferiorità numerica per il resto della partita.