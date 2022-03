Argentina, 3-0 al Venezuela: Messi scatenato

BUENOS AIRES - Una comoda passeggiata per l'Argentina che piega il Venezuela con un netto 3-0 nel girone di qualificazione sudamericano per i Mondiali in Qatar. L'albiceleste, già qualificata nelle precedenti giornate, festeggia anche il ritorno di Messi, assente nelle due partite precedenti. Tutto facile per la squadra di Scaloni alla Bombonera di Buenos Aires, con un netto dominio in campo che porta al vantaggio al 35' con la zampata vincente dell'esterno della Fiorentina, Nicolas Gonzàlez su assist di Rodrigo De Paul. Al 70' entra Di Maria e va a segno appena 9’ dopo l’ingresso, sfruttando l'assist ancora di Rodrigo De Paul. Sempre Di Maria serve all'81' il pallone decisivo per Messi, che dopo ben 6 tentativi diretti in porta trova finalmente il gol. Tra gli "italiani" spazio da titolari per Molina dell'Udinese e Correa dell'Inter, con assente Lautaro Martinez per covid. Si tratta del 30esimo risultato utile consecutivo per l'Argentina che adesso si trova a meno 3 dal record firmato dal Brasile tra il 1991 e il 1993.