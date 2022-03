Argentina, Di Maria annuncia il ritiro dalla nazionale dopo i Mondiali

Se il futuro di Lionel Messi in Nazionale è ancora incerto (ha annunciato che dopo i Mondiali dovrà fare delle riflessioni), quello di Angel Di Maria sembra essere già deciso. Il Fideo, protagonista con un gol e un assist nel 3-0 al Venezuela, ha pubblicato un post su Instagram dove ringrazia i tifosi della Bombonera "per il grande affetto che ho ricevuto. Ho sempre sognato quello che ho vissuto in questa bellissima notte. Sicuramente è stata la mia ultima partita con questa maglia in Argentina. E dire che è stata una notte meravigliosa è poco". In effetti, la Selección non giocherà davanti ai propri tifosi fino al prossimo anno: martedì 29 marzo la trasferta in Ecuador per l'ultima giornata delle qualificazioni mondiali, poi gli impegni all'estero fra giugno (compresa la sfida contro l'Italia a Wembley) e settembre e quindi il Mondiale di fine anno in Qatar, dove Di Maria potrebbe terminare la sua esperienza con l'Albiceleste.