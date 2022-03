Canada ai Mondiali dopo 36 anni! Usa e Messico a un passo

TORINO - Stati Uniti e Messico si avvicinano ai Mondiali in Qatar. Nelle qualificazioni del Nord e Centro America, gli Usa strapazzano 5-1 Panama all'Exploria Stadium di Orlando, in Florida : personale tripletta per l'attaccante del Chelsea Pulisic (due su rigore), cui si aggiungono le reti di Arriola e Ferreira. Per gli ospiti gol della bandiera a 4 minuti dalla fine di Godoy.

Usa e Messico vicini al Mondiale

Festeggia anche il Messico, che si impone 1-0 in trasferta in Honduras: all'Estadio Olimpico Metropolitano di San Pedro Sula è sufficiente un gol di Alvarez al 70' per decidere il match in favore della squadra del giocatore del Napoli Lozano (uscito esattamente un minuto prima della rete). Qualificazione storica per il Canada, primo con 28 punti dopo il 4-0 sulla Giamaica: era dal 1986 che i nordamericani non partecipavano a una Coppa del Mondo. Seguono proprio Usa e Messico a quota 25. Al stato attuale ai Playoff ci andrebbe il Costa Rica quarto, dopo il 2-1 sul campo di El Salvador.