L'arbitro Hategan colpito da un infarto: in forse per i Mondiali

ARAD (Romania) - Ai Mondiali in Qatar potrebbe non essere presente l'arbitro rumeno Ovidiu Hategan dopo il malore che lo ha colpito domenica notte. Il fischietto internazionale ha avvertito un forte dolore al petto dopo il quotidiano allenamento, è stato subito trasportato all'ospedale di Timisoara dove è stato operato immediatamente. A notte inoltrata Hategan stava bene e ha anche parlato con la sua famiglia ed il personale medico. L'arbitro rimarrà in osservazione in ospedale fino alla fine di questa settimana: Hategan è tra gli arbitri internazionali selezionati per i prossimi Mondiali ma, dopo questo incidente, il 42enne si prenderà del tempo per decidere se partecipare alla competizione.