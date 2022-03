Cristiano Ronaldo sbotta: "Se sarà il mio ultimo Mondiale lo decido io"

OPORTO (Portogallo) - Alla vigilia di Portogallo-Macedonia del Nord, finale dei play-off che qualificherà una di queste due nazionali alla Coppa del Mondo di Qatar 2022, è il giorno di Cristiano Ronaldo. Il capitano della nazionale lusitana si è presentato infatti in conferenza stampa, ma non ha gradito la domanda se, in caso di qualificazione, il prossimo sarà il suo ultimo Mondiale: "Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda. Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro - la risposta dell'ex Juve, visibilmente infastidito -. Se ho voglia di giocare ancora, se non ne ho più voglia... decido io, punto e basta. Ma per noi quella di domani sarà la partita della vita".