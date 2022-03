Danimarca, Eriksen capitano nell'amichevole contro la Serbia

MILANO - Christian Eriksen sarà il capitano della Danimarca in un'amichevole contro la Serbia martedì, quando giocherà al Parken Stadium per la prima volta da quando ha subito un arresto cardiaco durante gli Europei. Kasper Schmeichel, capitano in assenza dell'infortunato Simon Kjær, ha suggerito all'allenatore della Danimarca Kasper Hjulmand di consegnare la fascia a Eriksen.