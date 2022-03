Africa, playoff Mondiali: eliminata la Nigeria di Osimhen, passa il Ghana

ABUJA (NIGERIA) - Finisce il sogno Mondiali per la Nigeria di Osimhen, eliminata dai playoff dal Ghana dell'attaccante della Roma Felix Afena-Gyan che vola in Qatar grazie al pareggio per 1-1 fuori casa dopo lo 0-0 dell'andata. Nelle qualificazioni africane è infatti ancora valida la regola dei gol fuori casa. Thomas Partey porta in vantaggio il Ghana al 10' ma al 22' arriva la reazione dei padroni di casa con un rigore trasformato da William Troost-Ekong. Al 34' la Nigeria trova anche il gol del vantaggio con Victor Osimhen che supera la difesa avversaria e firma il 2-1. L'arbitro però ferma tutto e dopo un consulto con il Var annulla il gol per fuorigioco. Nella ripresa Osimhen che sfiora il possibile gol qualificazione, ma non c'è nulla da fare: festeggia il Ghana mentre la Nigeria è fuori dal Mondiale.